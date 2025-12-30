В Уфе рассказали, как правильно подать заявку на уборку снега

Жители Уфы могут напрямую влиять на уборку снега в своем дворе или на улице с помощью интерактивной карты «Уфа снежная». В минЖКХ Башкирии сообщили, как правильно оформить заявку.

Для оперативного реагирования заявка на карте должна содержать не только адрес, но и фото с привязкой к местности. В кадре обязательно должны попасть здания, вывески, столбы или другие стационарные ориентиры. Это нужно, чтобы после уборки службы могли сделать контрольный снимок с того же ракурса и подтвердить выполнение работы.