В Башкирии более 90 гидов-экскурсоводов прошли аттестацию

Теперь у них есть право официально работать в республике, рассказывать о ее достопримечательностях, уникальных исторических событиях. Один из них – Андрей Янкин, который проводит экскурсии как для детей, так и для взрослых.

Спустя более ста лет здесь уже не купцы – теперь финансисты и банкиры. И подобные открытия, а именно так называет подробности своих экскурсий Андрей Янкин, в родной Уфе можно встретить на каждом шагу. Бывший военный на пенсии устроился в библиотеку. Пазл сложился в авторский маршрут из малоизвестных фактов, которые раскопали в книгах всем коллективом.

С кропотливой подготовки и начинается профессия экскурсовода. Именно этому учат в учебных заведениях. Подобные экскурсии – как мастер-класс. Студенты могут получить одновременно несколько специальностей.

Тех, кто сопровождает группы туристов без лицензии, ждет штраф – от 7 до 100 тысяч рублей. Можно беззаветно любить свой город, знать каждый кирпичик, историю, но проводить экскурсии – только после аттестации. Потому как гид представляет не только город или регион, страну и государство – именно от его профессионализма и зависит, вернется ли турист сюда снова.