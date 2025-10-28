Житель Башкирии убил сожительницу и знакомого на почве ревности

Верховный суд Башкирии вынес приговор 65-летнему жителю Стерлитамака, признанному виновным в убийстве двух человек.
По данным прокуратуры республики, трагедия произошла в июне 2024 года на садовом участке. На почве ревности мужчина нанес своей сожительнице и знакомому множественные удары ножом в область жизненно важных органов. От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия.
Осознав содеянное, мужчина самостоятельно позвал на помощь соседей и дал признательные показания сотрудникам правоохранительных органов. На время расследования дела он находился под стражей.
Мужчину приговорили в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Дополнительно с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника одного из погибших.