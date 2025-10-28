В Башкирии стартовал прием вопросов на Прямую линию с Радием Хабировым

С сегодняшнего дня официально начался приём вопросов на Прямую линию с Главой Башкортостана. Она состоится 11 ноября. Радий Хабиров традиционно ответит на запросы жителей республики, а также журналистов в студии. Формат в этом году будет совмещенным, как и в прошлый раз. Как подготовить свой вопрос и что изменилось в жизни тех, кто пообщался с главой во время предыдущей прямой линии, расскажем далее.

А ведь всего год назад улица Мичурина, по которой каждый день ездят школьные автобусы, была в колдобинах и с разбитым асфальтом. Расима Ахметзянова, мама двоих детей, решила рассказать о проблеме главе Башкортостана. Уже к началу нынешнего учебного сезона дорогу к знаниям привели в порядок.

Именно дороги были на первом месте по обращениям на прямую линию. В первой пятерке также вопросы по темам ЖКХ, образованию, здравоохранению и благоустройству. В Благовещенске, например, жительница Алёна Ковина пожаловалась на плохое освещение перекрестка улиц Комарова и Седова, по которому водят малышей в детский сад. В сентябре администрация установила дополнительные опоры освещения.

В прошлом году на прямую линию поступило 9,5 тысяч обращений. Почти половина была озвучена в соцсетях. Конечно, непосредственно на трансляции Радий Хабиров ответил лишь на сотую часть из них. Впрочем, ни одна проблема после таких мероприятий не остается без внимания. Глава Башкортостана каждый раз ставит задачу руководителям на местах отработать каждый вопрос жителей.

Инициатором проведения подобного формата общения, безусловно, стал президент страны. По его поручению прямые линии стали организовывать и в регионах. Эффективность формата не раз отмечал и глава Башкортостана, для которого это будет уже 7-я по счету прямая линия.

Информировать, собирать вопросы и соответствующую работу провести. Как правило, линия где-то в районе четырёх часов у нас проходит. Там ещё тысячи вопросов остаются не отвеченными, мы их берём в работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Задать вопрос на прямую линию можно с помощью чат-ботов в «Телеграме», «ВКонтакте», «Одноклассниках» и национальном мессенджере «Макс», а также в специальном разделе на сайте Главы Башкортостана и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Можно отправить как текстовый запрос, так и видеообращение.

К видео есть ряд рекомендаций. Одно из них — держать камеру не вертикально, а горизонтально. В начале нужно назвать свои фамилию, имя и отчество, населенный пункт и уже потом задать вопрос. Важно, чтобы было отчетливо видно лицо человека, а также не было посторонних шумов, перебивающих сам вопрос. Снимать нужно одним планом без монтажа. Ну а в конце обязательно нужно сказать, что это вопрос для Прямой линии с Радием Хабировым. Общая длительность — не более минуты.