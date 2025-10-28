Что нужно знать водителям: как в Башкирии фиксируют нарушения

Верховный суд России подтвердил законность многократного наказания водителей за превышение скорости, если нарушение зафиксировали несколько камер подряд. Поводом послужило разбирательство Воронежской области, где водитель-лихач попался на две камеры подряд с разницей в 22 секунды. Обоснование — превышение зафиксировало два разных устройства в двух разных местах. А значит, и штраф не один. Съёмочная группа БСТ узнала у уфимцев, как часто им приходят письма счастья и как идет работа с фиксацией нарушений с камер в Центре организации дорожного движения.

Каждый день специалист Центра организации дорожного движения просматривает сотни нарушений. Нужно обязательно проверить госномер авто, которое попало в поле зрения объектива, и отмечать работу камер. Всё больше камер фиксируют использование телефона за рулем, непристегнутый ремень, проезд за стоп-линию.

К слову, в июне этого года на территории региона камерами были оборудованы 56 перекрестков. И теперь там фиксируются сразу несколько нарушений: проезд на красный свет, превышение скорости, непристегнутый ремень, использование телефона водителем, проезд за стоп-линию и непропуск пешеходов. В прошлом году в строй ввели более 40.

При этом несколько камер подряд на разных участках могут зафиксировать нарушение водителем правил, а после ему придет и несколько штрафов. Верховный суд России подтвердил законность многократного наказания водителей за превышение скорости.

В Воронежской области водитель-лихач попался на камеры подряд с разницей в 22 секунды. Фемида вынесла вердикт: превышение зафиксировали два разных устройства в двух разных местах. А значит, и штраф не один. Мы решили узнать мнение у уфимцев по поводу того.

Юристы же отмечают, что хоть нарушение может быть одно, но оно произошло в разных местах. Это всё равно что, к примеру, когда хулиган разбивает окна двух соседних квартир. Преступление одно, но по двум фактам.