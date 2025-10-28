В Башкирии запускается проект «Время Героинь — Время сильных женщин»

В Башкортостане запускается проект «Время Героинь — Время сильных женщин». Он предусматривает психологическую поддержку для тех, чьи супруги, отцы, сыновья находятся в зоне проведения СВО.

Участницам помогут преодолевать стресс, работать над семейными отношениями во время кризиса, разобраться с профориентацией и найти новую работу. В рамках шести блоков им расскажут, как открыть своё дело и зарабатывать самостоятельно, участвовать в социальных и волонтёрских проектах.