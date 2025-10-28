В Башкирии запускается проект «Время Героинь — Время сильных женщин»

В Башкортостане запускается проект «Время Героинь — Время сильных женщин». Он предусматривает психологическую поддержку для тех, чьи супруги, отцы, сыновья находятся в зоне проведения СВО.
Участницам помогут преодолевать стресс, работать над семейными отношениями во время кризиса, разобраться с профориентацией и найти новую работу. В рамках шести блоков им расскажут, как открыть своё дело и зарабатывать самостоятельно, участвовать в социальных и волонтёрских проектах.
Обучение продлится год и предусматривает онлайн- и оффлайн-форматы. Свое желание принять участие изъявляют и женщины из соседних регионов, в том числе из присоединенных территорий. На проект, реализующийся при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана, уже подали заявки порядка 250 женщин. Регистрация на участие продлится до 1 ноября.