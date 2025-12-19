В детсаду Уфы хотят реализовать проект «Время побеждать» в рамках ППМИ

«Время побеждать» – так называется проект, который хотят реализовать на базе детского сада №320 в Уфе. Представители учреждения решили принять участие в программе поддержки местных инициатив в этом году.

В целом же в Калининском районе Уфы с 2016 по 2025 годы в ППМИ одержали победу 86 проектов, в этом году запланировано подать 15 заявок. Проекты направлены на обустройство дорог в микрорайоне Речные зори, деревнях Карпово, Елкибаево, Самохваловка и приобретение спортивного оборудования в школах №53, 55 и 70.