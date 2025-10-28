В Башкирии прогнозируют рост интереса к ипотеке

Банк России снизил ключевую ставку до шестнадцати с половиной процентов годовых. Это уже четвёртое подряд изменение показателя за последние месяцы. Регулятор прогнозирует экономический рост, а вот на рынке жилья у экспертов разные мнения. Одни ожидают рост цен на недвижимость, другие — плавное понижение ставки по рыночной ипотеке. Третьи и вовсе считают, что ситуация останется на прежнем уровне. Причем перемены позволят оживить рынок кредитования к концу года.
Новость о снижении ключевой ставки 0,5% для аналитиков и обычных россиян стала одной из самых неожиданных. Ведь в последние месяцы регулятор несколько раз понижал основной показатель денежно-кредитной политики страны. Эксперты предрекают оживление рынка займов к концу года. А вот экономика продолжит сбалансированный рост. При этом Центробанк действует осторожно в сложившейся ситуации.
Некоторые аналитики ожидают позитивные изменения на рынке недвижимости.
Эксперты отмечают: серьезных изменений в сфере недвижимости снижение ключевой ставки не принесет. Однако коммерческие банки плавно понижают ставки по рыночной ипотеке, к примеру, под семнадцать процентов годовых. Причем цены на квартиры растут медленнее. На вторичном рынке и вовсе остаются на прежнем уровне.
И банки тоже осторожно корректируют условия для клиентов в нынешних реалиях. Чтобы узнать их, человеку не обязательно ходить в кредитную организацию. Предложения можно сравнить онлайн через сервис «Яндекс — Поиск по финансам». В ипотечном калькуляторе нужно заполнить поля с доходом, стоимостью недвижимости и получить разные варианты от банков.
Два года назад Алия Нурмухаметова вместе с мужем приобрела трёхкомнатную квартиру по семейной ипотеке после рождения второго ребенка. Причем таким финансовым инструментом женщина даже тогда знать не знала, всё делала через риэлторов.
Многие риэлторы уверены, что изменения косвенно затронут только вторичный рынок недвижимости. Сейчас чаще всего люди приобретают однокомнатные квартиры, евродвушки, а также расширяют жилплощадь.
Со следующего года возможны изменения в плане выдачи семейных ипотек. Если раньше её могли по отдельности оформить как на мужа, так и на жену, то в будущем выдавать намерены только на семью. Что касается ключевой ставки, то в базовом сценарии на 2026-й её ожидают снизить до 13-15%.