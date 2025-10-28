В Башкирии прогнозируют рост интереса к ипотеке

Банк России снизил ключевую ставку до шестнадцати с половиной процентов годовых. Это уже четвёртое подряд изменение показателя за последние месяцы. Регулятор прогнозирует экономический рост, а вот на рынке жилья у экспертов разные мнения. Одни ожидают рост цен на недвижимость, другие — плавное понижение ставки по рыночной ипотеке. Третьи и вовсе считают, что ситуация останется на прежнем уровне. Причем перемены позволят оживить рынок кредитования к концу года.

Новость о снижении ключевой ставки 0,5% для аналитиков и обычных россиян стала одной из самых неожиданных. Ведь в последние месяцы регулятор несколько раз понижал основной показатель денежно-кредитной политики страны. Эксперты предрекают оживление рынка займов к концу года. А вот экономика продолжит сбалансированный рост. При этом Центробанк действует осторожно в сложившейся ситуации.

Я полагаю, что Банк России показал, что он готов снижать ставку и понимает сложившуюся ситуацию с кредитованием и со сложностями в экономической активности предприятия, организации нашей страны. Но если бы тенденции к инфляции были бы устойчивыми, то ставка была бы снижена на больший процент. Рустем Ахунов, главный научный сотрудник лаборатории современных проблем региональной экономики УФИЦ РАН, заслуженный экономист Республики Башкортостан

Некоторые аналитики ожидают позитивные изменения на рынке недвижимости.

Буквально, наверное, с мыслью уже почувствовали, потому что, во-первых, сам сезон уже осенний, во-вторых, приближается конец года, и все это уже понимают, и плюс это снижение ставки, плюс новости по семейке — всё это рынок недвижимости двигает. Сейчас время оказывается дороже денег, мы не можем до конца спрогнозировать все факторы. Елена Андреева, генеральный директор федеральной сети агентств недвижимости «Эксперт»

Эксперты отмечают: серьезных изменений в сфере недвижимости снижение ключевой ставки не принесет. Однако коммерческие банки плавно понижают ставки по рыночной ипотеке, к примеру, под семнадцать процентов годовых. Причем цены на квартиры растут медленнее. На вторичном рынке и вовсе остаются на прежнем уровне.

Каких-то серьезных подвижек пока не приходится ожидать, потому что считается, более рабочая ставка — это ниже 14% годовых, тогда будет, собственно, оживление на рынке ипотеки. Камила Фазлыева, директор Национального агентства развития рынка недвижимости

И банки тоже осторожно корректируют условия для клиентов в нынешних реалиях. Чтобы узнать их, человеку не обязательно ходить в кредитную организацию. Предложения можно сравнить онлайн через сервис «Яндекс — Поиск по финансам». В ипотечном калькуляторе нужно заполнить поля с доходом, стоимостью недвижимости и получить разные варианты от банков.

Два года назад Алия Нурмухаметова вместе с мужем приобрела трёхкомнатную квартиру по семейной ипотеке после рождения второго ребенка. Причем таким финансовым инструментом женщина даже тогда знать не знала, всё делала через риэлторов.

В целом мы очень долго искали, наверно, где-то с года 20-го. На первоначальный взнос мы использовали материнский капитал и свои накопленные средства, у нас получилось 1,5 млн первоначальный взнос с учетом материнского капитала. Алия Нурмухаметова

Многие риэлторы уверены, что изменения косвенно затронут только вторичный рынок недвижимости. Сейчас чаще всего люди приобретают однокомнатные квартиры, евродвушки, а также расширяют жилплощадь.

В целом покупатели более охотно идут уже на покупки, потому что это четвертое подряд снижение и люди видят такое потепление и опасения снижаются. Алексей Леонтьев, руководитель отдела продаж компании