Синоптики Башкирии прогнозируют метель, гололед и снежные заносы

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 21 и 22 декабря.
Сегодня, 21 декабря, местами ночью и днем пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах прогнозируется метель, гололед, снежные заносы и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный и южный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит -19, -24°C, при прояснениях похолодает до -25,- 30°C. Днем ожидается -2, -7°C , по юго-востоку до -12°C.
Завтра, 22 декабря, также пройдет небольшой снег. В отдельных районах сохранится гололед. Ветер южный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -4, -9°C, по юго-востоку до -14°C . Днем температура будет в пределах -1,- 6°C.