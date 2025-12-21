Синоптики Башкирии прогнозируют метель, гололед и снежные заносы

Сегодня, 21 декабря, местами ночью и днем пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. В отдельных районах прогнозируется метель, гололед, снежные заносы и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный и южный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит -19, -24°C, при прояснениях похолодает до -25,- 30°C. Днем ожидается -2, -7°C , по юго-востоку до -12°C.