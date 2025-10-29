ГАИ Башкирии запустила месячник по контролю за грузовым транспортом

Специализированное мероприятие «Грузовой автомобиль» продлится с 28 октября по 28 ноября. О начале месячника сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

По его словам, с начала года в регионе произошло 198 аварий с участием грузовиков. В ДТП погибли 78 человек и еще 233 получили ранения.

Особое внимание будет уделено водителям грузового транспорта, управляющим в состоянии опьянения, лишенным или не имеющим водительского удостоверения. А также соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, в том числе наличию действующих диагностических карт, тахографа, нарушению режима труда и отдыха со стороны водителей.

Владимир Севастьянов, глава ГАИ РБ

Сегодня, 29 октября, сплошные рейды проходят на трассе М-5 «Урал» в Иглинском, Чишминском и Буздякском районах. В Уфе инспекторы работают на улицах Бакалинская, Менделеева, Маршала Жукова и Юрия Гагарина.

