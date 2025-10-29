ГАИ Башкирии запустила месячник по контролю за грузовым транспортом

Специализированное мероприятие «Грузовой автомобиль» продлится с 28 октября по 28 ноября. О начале месячника сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
По его словам, с начала года в регионе произошло 198 аварий с участием грузовиков. В ДТП погибли 78 человек и еще 233 получили ранения.
Сегодня, 29 октября, сплошные рейды проходят на трассе М-5 «Урал» в Иглинском, Чишминском и Буздякском районах. В Уфе инспекторы работают на улицах Бакалинская, Менделеева, Маршала Жукова и Юрия Гагарина.
Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.