Башкирия заняла второе место в стране по поддержке соцпредпринимательства

Башкортостан стал вторым в рейтинге субъектов страны по поддержке социального предпринимательства. Рейтинг Минэкономразвития оценивает 20 ключевых показателей. По многим республика на передовых позициях. На какую помощь могут рассчитывать представители бизнеса – в нашем сюжете.
До новогодних праздников осталось около двух месяцев, и она уже вовсю готовит аксессуары. Марина Гайнетдинова вяжет женские сумки, клатчи и рюкзаки, а также различные корзины. Всё по собственным эскизам. Вязанием аксессуаров Марина Гайнетдинова занялась в разгар пандемии коронавируса. Социальная изоляция совпала с декретным отпуском. Взяв в руки крючок, она сначала сделала рюкзак для дочери, а затем начала принимать заказы от знакомых.
Летом Марина с дочерью и сыном переехали из города Туймазы в Уфу. Сейчас создает мастерскую в новой квартире. Вязание одной вещи может занять от полутора часов до месяца. Все зависит от сложности и наличия подручных материалов. Чтобы восполнить дефицит сырья, рукодельница воспользовалась льготным займом в размере 700 тысяч рублей. Это позволило ей не только приобрести всё необходимое, но и провести мастер-классы.
Башкортостан вновь в числе лучших. Согласно рейтингу Минэкономразвития России, республика заняла второе место среди регионов страны по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.
Марина Гайнетдинова, получившая поддержку от государства, мечтает в ближайшем будущем открыть собственную мастерскую. В её планах уже давно расширить географию поставок, не ограничиваясь лишь Башкортостаном.