В Уфе прошел чемпионат по мини-футболу среди медиков

Сменили белые халаты на спортивную форму. Медицинские работники Башкортостана приняли участие в Республиканском чемпионате по мини-футболу. Турнир прошёл уже в 19-й раз. Он посвящен памяти Ирека Сафина – основателя современной хирургической гепатологии в регионе.
Площадкой для проведения соревнований традиционно стал Башгосмедуниверситет. Побороться за первое место собрались рекордные 26 команд, включая 6 центральных районных больниц. Победителями стали хозяева турнира, на втором месте – сборная Белорецка и Межгорья, а бронза у команды Республиканской клинической больницы имени Куватова.