Студенты из Башкирии получили по 1 млн рублей на реализацию проектов

Детская нёрф-арена и кирпичи из конопли. По миллиону рублей на реализацию проектов получили студенты из Башкортостана, победившие во всероссийском конкурсе «Студенческий стартап», который стал для студентов шансом превратить амбициозные идеи в реальные проекты. Так, в 2024 году гранты на реализацию своих бизнес-идей получили 126 студенческих заявок, в 2025 – 158.

Это первая нёрф-арена в башкирской столице. Ее владелец – 21-летний студент-медик. Открыть свою игровую зону Арсений мечтал давно. Выбирал то, что будет не только прибыльно и интересно, но и также полезно и безопасно. В 2024 году молодой человек стал победителем конкурса и получил 1 млн рублей, на которые арендовал помещение, закупил оборудование и дал старт своему проекту.

Еще одним победителем стала магистрант Лилия Тагирова. Она разработала кирпичи из технической конопли. Такую идею пытались реализовать много раз, но лишь сейчас удалось довести ее до конца и создать конкурентоспособный стройматериал.

Испытания на теплопроводность и прочность блоки из цемента и конопляной костры прошли успешно. К слову, сам проект весьма перспективный, ведь новый стройматериал отличается более экологичным составом и улучшенными свойствами.