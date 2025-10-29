«Салават Юлаев» сразится с «Адмиралом» на домашнем льду

«Салават Юлаев» сегодня на своем льду принимает «Адмирал» из Владивостока. На счету команды Виктора Козлова три победы подряд. С 14 очками уфимцы остаются последними на Востоке, но отставание от зоны плей-офф сократилось до трёх баллов.

«Адмирал» идёт на девятой позиции в конференции и приехал в Уфу после четырех поражений кряду. Лучшей результативностью в составе «Салавата» в последних пяти встречах отметились Артём Горшков, Александр Жаровский и Максим Кузнецов, набрав за эти матчи по 5 очков.