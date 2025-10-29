В Уфе прошел второй этап Кубка России по шорт-треку

В Уфе прошел второй этап Кубка России по шорт-треку, а также всероссийские соревнования «Кубок Семена Елистратова». Однако сам олимпийский чемпион не смог выступить на всех дистанциях. О том, почему так получилось и кто стал победителем в личных финалах на уфимском льду, подробнее далее.

Семён Елистратов приучил башкирских болельщиков к победам, тем более на домашнем турнире. Вот и в первый день соревнований он не остался без медали, финишировав вторым на дистанции 1500 метров. Однако уже на следующий день Семён почувствовал недомогание и не смог продолжить выступление.

Участники Кубка России уже в отсутствии одного из лидеров сборной продолжили выявлять самых быстрых на дистанции 500 метров. У мужчин весь пьедестал почета заняли представители Санкт-Петербурга. С лучшим результатом забег провел Валентин Кобызев.

У женщин медалистками стали спортсменки из разных регионов. Первенствовала Анна Овчинникова, представляющая Свердловскую область. Второй финишировала Альбина Алиева из Москвы. И замкнула тройку сильнейших Анастасия Константинова из Санкт-Петербурга.

На дистанции 1500 метров золотые медали завоевали спортсмены Санкт-Петербурга Анастасия Константинова у женщин и Максим Шевелёв у мужчин. В личных финалах на 1000 метров первыми стали Анастасия Жеганова и Валентин Кобызев.