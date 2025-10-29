Радий Хабиров оценил варианты подсветки мечети «Ар-Рахим»

Радий Хабиров ознакомился с тремя концепциями архитектурно-художественной подсветки соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе. Генеральный директор инвестиционно-строительного комитета Уфы Марат Васимов пояснил, что всего было представлено семь вариантов, из них архитектурный совет Уфы выбрал три. Каждая из них имеет свой вариант освещения соборной мечети в вечернее и ночное время, а также специальную подсветку, которая будет использоваться в дни главных мусульманских и государственных праздников.
Сейчас на здании мечети проводятся технические и дизайнерские испытания, тестируются различные световые сценарии и оборудование. Радий Хабиров во время обсуждения отметил, что будущий облик мечети в тёмное время суток должен гармонично вписаться в городской ландшафт и отвечать как эстетическим, так и техническим требованиям. Решение по выбору финального сценария освещения будет приниматься коллективно после обсуждения.