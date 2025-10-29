Радий Хабиров оценил варианты подсветки мечети «Ар-Рахим»

Мы коллегиально выберем с учетом мнения архитекторов и специалистов. Но самое главное, что мы приняли решение возобновить стройку. Не могу сказать, что купаемся в деньгах. Совсем не так. Но в тех ресурсах, которые в это непростое время есть, мы делаем самое главное — мы ни на день не останавливаем работы в мечети. Нам еще строить и строить. Если вы меня спросите: «Когда?», я не скажу «сейчас».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан