Радий Хабиров исполнил мечту юной художницы из Башкирии

Мечта юной художницы из Октябрьского сбылась: она лично вручила свой рисунок Радию Хабирову. Ученица четвертого класса Амина Шангареева посетила рабочий кабинет Главы Башкортостана в Доме Республики. Визит стал исполнением её новогоднего желания, о котором она рассказала во время Прямой линии с руководителем региона в ноябре.

Девочка подарила Радию Хабирову собственноручно нарисованную картину. Также он провёл для юной гостьи экскурсию по кабинету, рассказал о своей работе и вручил ей новогодний подарок. В беседе с журналистами Радий Хабиров сказал, что такие встречи перед Новым годом – прекрасная возможность исполнить детские мечты и почувствовать себя в роли доброго волшебника.