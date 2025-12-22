Радий Хабиров исполнил мечту второклассника из Башкирии

Радий Хабиров исполнил мечту второклассника Максима Шагимуратова. Напомним, в прошлом году мальчик по приглашению руководителя региона побывал в его рабочем кабинете в Доме Республики. Тогда Радий Хабиров пригласил его в гости через год.

В этот раз Максим подарил главе республики свой рисунок, а также поделился желанием стать танкистом. Несмотря на то, что мальчик является инвалидом, он обучается дома и активно занимается творчеством, посещая художественный кружок в сельском клубе.