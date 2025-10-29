В Башкирии объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 5%

В Башкортостане объем производства продукции сельского хозяйства вырос на 5%. Это связано с хорошим урожаем. В этом году валовый сбор зерна выше прошлогоднего на 14%. На Давлекановском комбинате хлебопродуктов реализуется система «от поля до прилавка», что помогает им следить за качеством продукции на каждом этапе.

Сердце предприятия — мельница. Здесь выпускают пшеничную муку разных сортов. Процесс разделен на три этапа: очистка и подготовка зерна к помолу, далее измельчение и фасовка муки. Несмотря на достаточно компактные габариты, современное оборудование позволяет перерабатывать 65 тонн сырья в сутки.

В производственно-технической лаборатории комбината зерно проверяют на клейковину, влажность и содержание протеина. От качества культуры зависит и то, какая будет мука. Проверить ее свойства можно на этой же площадке. У предприятия есть своя пекарня. В этом году провели модернизацию в этом цехе, здесь заработала система бестарного хранения муки.

У агрохолдинга есть свои поля, на которых выращивают культуры. Но производимого зерна не хватает в течение года, поэтому покупают его дополнительно. Ассортимент включает еще и ржаную муку, пшеничные отруби, комбикорм. Муку, которая производится на предприятии, покупают хлебозаводы Башкортостана, да и в целом продукция уже известна за пределами страны.