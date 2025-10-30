В Башкирии определили лучшего участкового

Полицейский из Нефтекамска признан лучшим участковым Башкортостана. Айрат Ямалов стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». Майор полиции получил самую большую поддержку жителей республики в ходе онлайн-голосования.
Карьера Ямалова началась в нулевых, когда он был ещё совсем юношей. Окончив учебу в Нефтекамском нефтяном колледже, начал работать в органах. Позже поступил на юрфак и стал полицейским.
За годы службы Айрат Ямалов понял, что в работе с людьми важны закон, человечность и справедливость. В День сотрудников органов внутренних дел участковый представит Башкортостан на федеральном этапе соревнования.