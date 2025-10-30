На Башкирию обрушились дожди и похолодание

По данным Башгидромета, в ближайшие дни в республике ожидается постепенное похолодание.

Сегодня, 30 октября, прогнозируются дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, умеренный, с переходом на северо-западный. Дневная температура составит от +4 до +9°С.