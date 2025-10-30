На Башкирию обрушились дожди и похолодание

По данным Башгидромета, в ближайшие дни в республике ожидается постепенное похолодание.
Сегодня, 30 октября, прогнозируются дожди, местами сильные. В отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, умеренный, с переходом на северо-западный. Дневная температура составит от +4 до +9°С.
В пятницу, 31 октября, осадки продолжатся: ожидается небольшой дождь, а ночью по востоку — со снегом. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -1, +4°С. Днем будет немного теплее — +3, +8°С.