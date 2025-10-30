В Башкирии подросток угнал машину, чтобы покататься с другом

В Октябрьском полиция задержала 17-летнего жителя соседнего города по подозрению в угоне автомобиля. Как сообщили в МВД республики, подросток сознался, что специально добрался на попутных машинах до Октябрьского, чтобы взять без разрешения автомобиль своего брата.

Фото №1 - В Башкирии подросток угнал машину, чтобы покататься с другом

По словам подозреваемого, он заранее знал от родственника, где тот оставляет машину и что пассажирская дверь не заперта. Подросток завел автомобиль через провода и поехал за своим другом в соседнее село. Как выяснилось, приятель не знал, что машина угнана.

Возвращаясь в Октябрьский в сторону автовокзала, молодые люди были задержаны полицией. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

