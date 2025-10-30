В Башкирии подросток угнал машину, чтобы покататься с другом

В Октябрьском полиция задержала 17-летнего жителя соседнего города по подозрению в угоне автомобиля. Как сообщили в МВД республики, подросток сознался, что специально добрался на попутных машинах до Октябрьского, чтобы взять без разрешения автомобиль своего брата.

По словам подозреваемого, он заранее знал от родственника, где тот оставляет машину и что пассажирская дверь не заперта. Подросток завел автомобиль через провода и поехал за своим другом в соседнее село. Как выяснилось, приятель не знал, что машина угнана.

Возвращаясь в Октябрьский в сторону автовокзала, молодые люди были задержаны полицией. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном.