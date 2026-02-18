В Уфе подросток накопил на машину и лишился ее после встречи с инспекторами

На днях на улице Георгия Мушникова в Уфе сотрудники ГАИ остановили «ВАЗ», за рулем которого находился 17-летний юноша. Как выяснилось в ходе проверки, водительского удостоверения у молодого человека никогда не было.

Инспекторам подросток пояснил, что приобрел машину на деньги, которые заработал сам. Однако насладиться поездками ему не дали. На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего. В ее присутствии нарушителя отстранили от управления, автомобиль отправили на спецстоянку.

Теперь в отношении подростка составлены административные материалы. Его родителям также грозит ответственность. Все документы переданы в КДН, а сам юноша может быть поставлен на профилактический учет в полиции.