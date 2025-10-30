В Уфе из-за утечки газа спасатели эвакуировали жильцов многоэтажки

В Уфе накануне вечером эвакуировали жильцов многоквартирного дома на улице Парковой. Поводом стало сообщение в экстренные службы о сильном запахе газа в одной из квартир.

На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы, в том числе бригада «Газпром газораспределение в Уфе». Подачу газа в подъезде перекрыли, жильцов эвакуировали, а дом временно обесточили.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения проникли в квартиру на 10 этаже через окно. В помещении обнаружили 87-летнюю женщину, которой оказали первую помощь. Как сообщили в УГЗ города, пенсионерка испытывает проблемы с памятью и ориентированием во времени.

В квартире были найдены открытые конфорки газовой плиты, которые сразу перекрыли. Газоснабжение дома пока не восстановлено — специалисты проводят поквартирный обход для безопасного подключения. Угрозы взрыва нет, причины инцидента выясняются.