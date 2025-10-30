В городах Башкирии выявили загрязнение воздуха

В Башгидромете сообщили, что в трёх городах республики зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Фото №1 - В городах Башкирии выявили загрязнение воздуха

В Стерлитамаке был выявлен 31 случай превышения ПДК вредных веществ. Основная масса пришлась на этилбензол, а среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе превысила безопасную норму более чем в два раза.

В Уфе уровень загрязнения был стандартно высоким. Зарегистрировано 8 случаев превышения ПДК. 5 из них связаны с сероводородом. Разовый индекс загрязнения этим веществом достиг 9,1.

В Салавате за месяц произошло 34 случая превышения ПДК, преимущественно по этилбензолу.

