В Уфе выяснили, как город готовится к новогодним праздникам

Приближение Нового года заставляет задуматься не только о меню праздничного стола и подарках, но и о бытовых вопросах. Как получить медицинскую помощь в праздники и будет ли автобусный трансфер в новогоднюю ночь? Мы выяснили, как город готовится к длинным выходным, и спросили у жителей об их планах на новогоднюю ночь.

Снежные горки и ледовые городки наполнены детьми и их родителями. У школьников начались каникулы, а взрослые, завершив дела, готовятся начать год с чистого листа. Мы вышли на улицы башкирской столицы, чтобы узнать, как уфимцы встретят Новый год. Без пожеланий на будущий год тоже не обошлось.

Для горожан и гостей Уфы организовано 20 праздничных локаций с основными на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева. Залито 32 ледовых катка и почти сотня хоккейных коробок, подготовлено 22 лыжные трассы, а в новогоднюю ночь для горожан организовали автобусные маршруты.

Чтобы обеспечить медицинскую помощь жителям республики в новогодние праздники, на особый режим работы переходят и поликлиники. Так, посетить врача можно будет уже со второго числа, за исключением 4, 7 и 11 января. Травмпункты и приёмные покои продолжат работу в круглосуточном режиме. Поликлиники Уфы будут работать все праздничные дни, без выходных.