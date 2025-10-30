Бадминтонисты из Башкирии триумфально выступили на чемпионате России

Башкирские спортсмены в очередной раз триумфально выступили на чемпионате России по бадминтону. Этот турнир прошел в Раменском. Нашу республику представляли Алина Давлетова и Родион Алимов.

Башкирские спортсмены взяли чемпионство в смешанном парном разряде уже в шестой раз, обыграв пару Александра Зинченко и Виктории Воробьевой. Также и в женском парном разряде Алина Давлетова в паре со спортсменкой из Москвы Анастасией Акчуриной смогла отстоять свое чемпионство в непростом матче.