Бадминтонисты из Башкирии триумфально выступили на чемпионате России

Башкирские спортсмены в очередной раз триумфально выступили на чемпионате России по бадминтону. Этот турнир прошел в Раменском. Нашу республику представляли Алина Давлетова и Родион Алимов.
Башкирские спортсмены взяли чемпионство в смешанном парном разряде уже в шестой раз, обыграв пару Александра Зинченко и Виктории Воробьевой. Также и в женском парном разряде Алина Давлетова в паре со спортсменкой из Москвы Анастасией Акчуриной смогла отстоять свое чемпионство в непростом матче.
После успеха на чемпионате России Алина отправится на подготовительные сборы в Сочи, где спортсменка будет еще упорнее тренироваться, чтобы подготовиться к международным стартам.