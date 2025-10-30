Врачи Уфы восстановили мужчине печень без пересадки

Для замедления роста метастазов была проведена химиоэмболизация печеночной артерии. Это процедура, при которой в сосуды, питающие опухоль печени, вводятся химиопрепараты и эмболизирующие частицы, блокирующие кровоток и доставляющие высокую дозу лекарства непосредственно в опухоль, что вызывает ее некроз. Однако радикальная резекция оказалась невозможной из-за недостаточного объема оставшейся части печени и риска развития печеночной недостаточности. После консультаций на онкологическом консилиуме было принято решение о применении двухэтапной методики ALPPS, которая позволяет добиться радикальности при распространенных метастатических поражениях печени. После детального дообследования состояния пациента специалистами был выполнен первый этап операции: рассечение печени по границе долей и перевязка воротной вены, питающей поражённую часть органа. Этот шаг способствует активному росту оставшейся здоровой части печени. На седьмые сутки после операции удалось добиться нормализации функции печени. Спустя 16 дней результаты повторной компьютерной томографии продемонстрировали положительную динамику: объем здоровой части печени увеличился на 21,4%. Через двое суток в плановом порядке был проведён второй, завершающий этап хирургического лечения — радикальное удаление пораженной доли печени. Операция продолжалась 5,5 часов и завершилась иссечением доли объемом 1105 мл, содержащей метастаз. Этот важный шаг значительно повысил шансы на полноценное выздоровление и успешно завершил двухэтапную хирургическую стратегию.