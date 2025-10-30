В Башкирии бойцы СВО провели встречу в детском лагере

В детском оздоровительном лагере «Чайка» участники СВО рассказали о задачах на передовой. Цикл патриотических уроков для молодежи организован Собором русских Башкортостана. Мероприятия посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Встречу в лагере приурочили к празднованию Дня народного единства. Участники спецоперации и члены Фонда «Защитники Отечества» рассказывали ребятам о задачах, которые ставятся перед бойцами, отвечали на вопросы молодежи. Сотрудники регионального фонда поделились с детьми, как помогают военнослужащим и их родным в тылу.