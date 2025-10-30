В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по акробатическому рок-н-роллу

В Уфе прошли чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу. На турнир приехали более 300 спортсменов из восьми регионов страны.

Участники выступали в буги-вуги, а также в дуэтах, командах, в разных групповых дисциплинах акробатического рок-н-ролла. Соревнования проводились два дня, чтобы спортсмены успели показать на площадке сразу несколько программ в различных направлениях.

В последний раз Уфа принимала межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу шесть лет назад. В фестивале по массовым дисциплинам выступали мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 16 лет, а также юниоры и юниорки до 18 лет. Среди направлений: соло, класс-микст, формейшн.