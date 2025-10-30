В Башкирии будут праздновать День многодетной семьи

Новые обязанности для частных клиник, День многодетной семьи в Башкортостане и запрет на удаление религиозных символов. Депутаты башкирского парламента провели 26-е заседание Государственного собрания республики. В нем принял участие и глава Башкортостана. Всего в повестку было включено 40 вопросов. Большинство из них связаны с проектами республиканских законов.

Так, один из них вносит изменения в закон о свободе совести и вероисповедания — он запрещает удаление религиозных символов с культовых зданий. На частные клиники могут возложить обязанность при оказании помощи руководствоваться клиническими рекомендациями Минздрава.

У пациентов будет право на выбор лиц, которым можно доверить информацию о состоянии здоровья. Многоквартирные дома, которые так и не были сданы официально в эксплуатацию, но заселены, включат в республиканскую программу капитального ремонта. Без статуса жилые здания оказываются, к примеру, в случае банкротства застройщика.