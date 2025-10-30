В Башкирии пожарные извещатели спасли более 1200 жизней

Более 1200 спасённых жизней. Благодаря автономным пожарным извещателям в республике удалось избежать большого количества трагедий. Всего же с 2016 года за счёт регионального бюджета было установлено 690 тысяч подобных мини-сирен, которые предупредили своих хозяев об опасности. Сегодня в Уфимском районе сотрудники центра профилактики пожаров отправились в рейд, попутно вручив льготным категориям граждан извещатели.

Большому семейству Добриных, где воспитывают восьмерых детей, пожарный извещатель положен не только из-за многодетности. Отец семейства — участник СВО, это тоже даёт право на получение и установку льготной мини-сирены. Вещь очень нужная, считают Добрины. Недавно они переехали в новый дом.

Этот звонкий спаситель буквально месяц назад уберёг от серьезной трагедии и многодетную семью Юлдашматовых из села Октябрьский Уфимского района. Был выходной день, на плите варился суп, который в один момент начал проливаться.

1242 человека, 461 — это дети. Ровно столько жизней удалось спасти благодаря пожарным извещателям, подсчитали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям. За счёт бюджета республики их активно начали устанавливать льготным категориям граждан с 2016 года.