В мотострелковом полку «Башкортостан» заработал пункт военно-политической работы

Для поддержки боевого духа. В мотострелковом полку «Башкортостан» заработал пункт военно-политической работы. Там организован полевой клуб, музей, есть и своя сцена. Первыми на ней выступили артисты из республики, прибывшие в зону специальной военной операции с гуманитарной миссией совместно с членами общественной организации «Ете кыз».

На сцене пункта военно-политической работы мотострелкового полка «Башкортостан» первый концерт. Выступает солист ГКЗ, заслуженный артист республики Айгиз Ханов. Зрители — военнослужащие полка.

Актриса национального молодёжного театра имени Мустая Карима, заслуженная артистка республики Башкортостан Гульсум Бикбулатова не первый раз с концертом в зоне специальной военной операции. На этот раз она приехала к бойцам, несмотря на травму руки. «Раз обещала, слово надо держать. На фронте самый радушный и благодарный зритель. Благо теперь и место для концертов есть», — признается актриса.

Пункт военно-политической работы находится глубоко под землёй. Построен в кратчайшие сроки силами военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан». Объект многофункционален. Здесь можно проводить концерты, устраивать кинопоказы, проводить рабочие совещания и торжественные награждения. Есть свой небольшой музей.