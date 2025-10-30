В Башкирии стартовал выпуск уникального медового продукта

На уфимском заводе компании «Напитки вместе» запустили производство нового медового сорта легендарного бренда. В торжественном мероприятии приняли участие представители республиканской и городской власти, а также представители компании «Напитки Вместе».
Запуск нового продукта — лишь часть той работы, которую компания проводит в регионе. Уфимский завод работает с 1999 года, является системообразующим предприятием региона и вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие Башкортостана. За последние 9 месяцев 2025 года объемы производства выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Компания — один из крупнейших налогоплательщиков в республике. За последний год отчисления в бюджет республики увеличились на 36% и составили более 6 млрд 700 млн рублей.
Запуск нового сорта — стратегический ответ на растущий спрос рынка на продукты с уникальным вкусом. В ноябре новинка уже будет доступна в торговых точках региона, а широкая дистрибуция по всей России начнется в первом квартале 2026 года.