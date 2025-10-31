Жители Башкирии в ноябре увидят «Бобровую луну»

В начале ноября жители Башкирии станут свидетелями редкого астрономического явления — суперлуния «Бобровая Луна». Спутник Земли максимально приблизится к нашей планете, что сделает его визуально больше и ярче.

Как сообщает уфимский городской планетарий, явление можно наблюдать с 1 по 5 ноября. Пик полнолуния наступит 5 ноября в 18:19 по местному времени. Луна будет видна всю ночь, а зайдет за горизонт только утром 6 ноября на северо-западе в 10:00.

Название «Бобровая Луна» связано с традициями коренных народов Северной Америки — оно символизирует период активной подготовки бобров к зиме. В разных культурах ноябрьское полнолуние имеет свои названия: китайцы называют его Белой луной, а кельты — Темной.