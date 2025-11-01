Телеканал БСТ объявляет конкурс видеорассказов «Мой папа»

Рассказать о своем отце-герое и получить в подарок ремонт своей комнаты - такую возможность дарит юным уфимцам главный телеканал республики!
На БСТ стартует конкурс видеорассказов «Мой папа». Принять участие в нем могут дети участников СВО от 3 до 14 лет, прописанные и проживающие в Уфе. Каждый желающий до 28 ноября может снять на телефон рассказ о своем отце и стать участником конкурса.
Сразу 10 победителей получат главный подарок от БСТ - ремонт в детской комнате.
Для участия в конкурсе нужно заполнить все необходимые документы из положения конкурса, снять видеоролик и отправить материалы на почту moipapa2025@yandex.ru.
Свои видеорассказы ребята могут записать как на русском, так и на башкирском языках. По итогам конкурса телеканал БСТ покажет цикл из 10 передач, посвященных участникам конкурса.
Телефон для справок: 8 (347) 262-87-00 (доб. 4-65).
Партнеры телепроекта «Матур фатир»:
Строительно-ремонтная Компания «Pro_Remont102».
Шоу-рум домашнего текстиля «Мэджик уют».
Торгово-сервисная компания «Квадрат-Б».
Компания «АМР Групп».
Ремонтно-отделочная компания «МИКСТОРГ».
Компания «NUR DESIGN».
Дизайнер интерьера Анастасия Бочкарёва.
ИП Лачугин Андрей Сергеевич.
Мебельный магазин «Мебель Азали».
Компания «Двери Про».