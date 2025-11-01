Телеканал БСТ объявляет конкурс видеорассказов «Мой папа»

Рассказать о своем отце-герое и получить в подарок ремонт своей комнаты - такую возможность дарит юным уфимцам главный телеканал республики!

На БСТ стартует конкурс видеорассказов «Мой папа». Принять участие в нем могут дети участников СВО от 3 до 14 лет, прописанные и проживающие в Уфе. Каждый желающий до 28 ноября может снять на телефон рассказ о своем отце и стать участником конкурса.

Сразу 10 победителей получат главный подарок от БСТ - ремонт в детской комнате.

Для участия в конкурсе нужно заполнить все необходимые документы из положения конкурса, снять видеоролик и отправить материалы на почту moipapa2025@yandex.ru.

Положение о конкурсе «Мой папа» Скачать

Свои видеорассказы ребята могут записать как на русском, так и на башкирском языках. По итогам конкурса телеканал БСТ покажет цикл из 10 передач, посвященных участникам конкурса.

Телефон для справок: 8 (347) 262-87-00 (доб. 4-65).

Партнеры телепроекта «Матур фатир»:

Строительно-ремонтная Компания «Pro_Remont102».

Шоу-рум домашнего текстиля «Мэджик уют».

Торгово-сервисная компания «Квадрат-Б».

Компания «АМР Групп».

Ремонтно-отделочная компания «МИКСТОРГ».

Компания «NUR DESIGN».

Дизайнер интерьера Анастасия Бочкарёва.

ИП Лачугин Андрей Сергеевич.

Мебельный магазин «Мебель Азали».