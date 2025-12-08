Телеканал БСТ нашел владельца кошелька, который съела корова

История, которая несколько дней назад стала главной сенсацией в башкирских соцсетях, наконец обрела своего главного героя. Напомним, фермер из села Толпарово, забивая корову, обнаружил в ее желудке кошелек с деньгами и документами.
Телеканалу БСТ удалось разыскать человека, для которого эта находка стала невероятным возвращением давно списанных потерь. Им оказался Михаил Бурдинский, который активно занимается строительством турбазы «Зелено» в Толпарово.
Как рассказал Михаил, именно эту сумму он готовил для расчета с бригадой строителей, но в суете потерял.
Кошелек, лежавший, видимо, где-то на участке, случайно съела корова, принадлежавшая местному жителю Рифу. Примечательно, что он как раз работал на строительстве той самой турбазы у Михаила.
Зимой животное забили. Обнаружив в желудке неожиданную «начинку», хозяин коровы, дядя Риф, внимательно изучил сохранившиеся документы. Пазл моментально сложился: он сразу узнал и имя владельца, и место, откуда пропажа могла взяться.