Телеканал БСТ нашел владельца кошелька, который съела корова

История, которая несколько дней назад стала главной сенсацией в башкирских соцсетях, наконец обрела своего главного героя. Напомним, фермер из села Толпарово, забивая корову, обнаружил в ее желудке кошелек с деньгами и документами.

Телеканалу БСТ удалось разыскать человека, для которого эта находка стала невероятным возвращением давно списанных потерь. Им оказался Михаил Бурдинский, который активно занимается строительством турбазы «Зелено» в Толпарово.

Как рассказал Михаил, именно эту сумму он готовил для расчета с бригадой строителей, но в суете потерял.

Я его специально мыть не буду, теперь это мой талисман. Я думал, если честно, что украли, сумма была немаленькая. Дядя Риф зарезал корову, а внутри даже не пережеванный оказался мой кошелек. Деньги целые, денежки-то мы отмыли. Михаил Бурдинский, предприниматель

Кошелек, лежавший, видимо, где-то на участке, случайно съела корова, принадлежавшая местному жителю Рифу. Примечательно, что он как раз работал на строительстве той самой турбазы у Михаила.