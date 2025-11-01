Жители Башкирии могут понаблюдать за Сатурном

В ночь с 1 на 2 ноября жители Башкирии смогут понаблюдать за Сатурном. Об этом рассказали в Уфимском планетарии.

На юго-востоке рядом с Луной будет виден Сатурн. Луна будет в созвездии Рыб, а Сатурн яркой звездой будет виден по вечерам весь ноябрь в созвездии Водолея.

2 ноября Сатурн будет виден справа от растущей Луны. Она будет вблизи полнолуния, Солнцем будет освещено 89% лунного диска, и планета немного померкнет в её ярком свете.

Светила зайдут на западе до рассвета: Сатурн в 04:00, а Луна в 04:40.