Жители Башкирии смогут понаблюдать за самым ярким звездопадом

Геминиды являются одними из наиболее интенсивных метеорных потоков, уступая лишь августовскому потоку Персеид и январскому Квадрантида. Их особенностью является большое число ярких болидов, которые оставляют красивый зелёный шлейф, поражая зрителей своим величественным свечением.