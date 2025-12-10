Жители Башкирии смогут понаблюдать за самым ярким звездопадом

В Уфимском планетарии рассказали, что жители Башкирии смогут увидеть самый яркий звездопад года.
В декабре ожидается пик метеорного потока Геминид. Ежегодный звёздный дождь набирает максимальную интенсивность с наступлением 14 декабря.
Геминиды являются одними из наиболее интенсивных метеорных потоков, уступая лишь августовскому потоку Персеид и январскому Квадрантида. Их особенностью является большое число ярких болидов, которые оставляют красивый зелёный шлейф, поражая зрителей своим величественным свечением.