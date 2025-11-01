Стало известно, когда в Башкирии сдадут мост через реку Танып

Подъездную дорогу к деревне Кузеево — мост через реку Танып в Балтачевском районе планируют сдать до конца ноября. Возведение переправы находится уже на завершающем этапе строительства. В ближайшие дни рабочие начнут укладку асфальта на проезжей части моста, в результате жители смогут сократить свой путь практически в 10 раз.
Несколько недель ожидания, и по новому мосту запустят движение с предполагаемым большим трафиком. Этого дня жители девяти деревень ждут с нетерпением. Река Быстрый Танып, коварная во время паводков, наконец покорится переправе.
Стройка началась 11 лет назад, но почти сразу остановилась. Оказалось, в проекте была серьезная ошибка — мост был слишком низким и не мог безопасно пропускать паводковые воды. Потребовались годы на переделку и поиск нового подрядчика. Работы возобновились в 2022-м по госпрограмме «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан».
Из года в год на этом участке весной вода поднимается настолько высоко, что при строительстве моста было принято решение перепроектировать его — поднять на метр 80 и расширить на два метра. Количество балок увеличили с трех до четырех.
Это решение и затянуло сроки. Зато появилась гарантия, говорят специалисты. Мост будет устойчивым и сможет выдержать сильный напор воды.
Сейчас дорожники красят балки и колонны моста, формируют конусы и готовятся к его бетонированию. Параллельно устраивают подъезды к переправе. На днях начнут асфальтирование, и появятся тротуары.
Дорога протяженностью 4,5 километра и 77-метровый мост наладят транспортную связь между райцентром и ближайшими населенными пунктами. Местным жителям станет проще добираться до соцобъектов. Работы обещают завершить в течение месяца.