Стало известно, когда в Башкирии сдадут мост через реку Танып

Подъездную дорогу к деревне Кузеево — мост через реку Танып в Балтачевском районе планируют сдать до конца ноября. Возведение переправы находится уже на завершающем этапе строительства. В ближайшие дни рабочие начнут укладку асфальта на проезжей части моста, в результате жители смогут сократить свой путь практически в 10 раз.

Несколько недель ожидания, и по новому мосту запустят движение с предполагаемым большим трафиком. Этого дня жители девяти деревень ждут с нетерпением. Река Быстрый Танып, коварная во время паводков, наконец покорится переправе.

А история началась с того, что люди обращались и к главе республики, Президенту Владимиру Владимировичу Путину, о необходимости моста. Потому что за рекой живёт население. 9 деревень. А в объезд дорога у них в 50 километров. А сейчас, если у нас мост будет, уже будет 5 километров. Ильгиз Субушев, глава администрации Балтачевского района

Стройка началась 11 лет назад, но почти сразу остановилась. Оказалось, в проекте была серьезная ошибка — мост был слишком низким и не мог безопасно пропускать паводковые воды. Потребовались годы на переделку и поиск нового подрядчика. Работы возобновились в 2022-м по госпрограмме «Развитие транспортной системы Республики Башкортостан».

Из года в год на этом участке весной вода поднимается настолько высоко, что при строительстве моста было принято решение перепроектировать его — поднять на метр 80 и расширить на два метра. Количество балок увеличили с трех до четырех.

Это решение и затянуло сроки. Зато появилась гарантия, говорят специалисты. Мост будет устойчивым и сможет выдержать сильный напор воды.

На мосту уже установлены перильные ограждения, нанесен защитный слой бетона, установлены тренажные козинаки. Вот это что касается моста. Вот подъездная дорога подъездная. Дорога на данный момент собраны ливневые колодцы. Вот данный момент выполняется работы по устройству основания из ПГС. В дальнейшем будет отсыпка из щебня. И после этого уже будет приступим к укладке прикромочных лотков. Это примерно когда планируется? Буквально на днях, 3–4 дня эти работы уже будут вестись. Артём Ермаков, инженер подрядной организации

Сейчас дорожники красят балки и колонны моста, формируют конусы и готовятся к его бетонированию. Параллельно устраивают подъезды к переправе. На днях начнут асфальтирование, и появятся тротуары.

Благодаря этому мосту мы привлекли инвесторов. Сегодня они вложились почти под миллиард рублей и активно работают в сельском хозяйстве. Эти пенсионеры не могли добираться, а сейчас у них такая возможность будет, надеюсь... И сейчас люди радуются, они не нарадуются, что будет такой мост. Ильгиз Субушев, глава администрации Балтачевского района