Хирурги из Уфы продемонстрировали передовые технологии Шотландии

В рамках Всемирного конгресса урологов, который проходил в Шотландии, башкирские хирурги продемонстрировали свой класс. Специалисты клиники Башкирского медицинского университета в формате видеоконференцсвязи участвовали в живой хирургии. Это не просто обмен научными достижениями, а обучение коллег со всего мира технологическим подходам лечения урологических и онкологических заболеваний.

Более 15 тысяч урологов из 150 стран принимали тем или иным образом во всемирном конгрессе урологов. Врачи клиники БГМУ показали, как проводится в России роботическая операция с использованием самой современной технологии, которая признана во всём мире. Пациенту удалили опухоль с почки, сохранив при этом сам орган.