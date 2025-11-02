Штормовой ветер и мокрый снег: синоптики предупредили о непогоде в Башкирии

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие два дня, 2 и 3 ноября.

Сегодня, 2 ноября, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В восточных районах республики возможен гололед, а также отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах — гололедица. Ветер юго-восточный, с переходом на северный, днем местами порывистый. Температура ночью составит от -3 до +2°С, днем — от 0 до +5°С.