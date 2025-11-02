В Башкирии водитель пытался дать взятку полицейским

В Нефтекамске пресечена попытка дачи взятки сотрудникам ДПС. Инцидент произошел накануне, 1 ноября, на проспекте Юбилейный.

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, полицейские остановили автомобиль «Kia Sportage» под управлением 46-летнего местного жителя.

При проверке документов выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав. Во время составления протокола водитель попытался избежать ответственности, положив 10 тысяч рублей в бардачок служебного автомобиля ДПС.

При этом водитель неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. На место происшествия незамедлительно была вызвана следственно-оперативная группа.

В настоящее время в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.