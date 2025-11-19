В Башкирии неизвестный пытался склонить девочку к интиму в игре

10-летняя жительница Нефтекамска столкнулась с извращенцем в детской игре. Об этом рассказали в МВД региона.

Неизвестный написал школьнице в одном из мессенджеров и предложил пройти уровни в популярной онлайн-игре. Они начали обсуждать игровой процесс, но вскоре аноним попросил девочку прислать ему интимные фотографии в качестве благодарности. Школьница проигнорировала просьбу. Тогда мужчина предложил заплатить 150 тысяч рублей за видео.