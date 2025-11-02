Жители Башкирии готовятся отметить День народного единства

Радий Хабиров поздравил жителей республики с предстоящим Днём народного единства. В Башкортостане в мире и согласии проживают представители более 160 национальностей. Людям, которые внесли вклад в укрепление связей между народами, вручили госнаграды. Своим домом Башкортостан выбирают и иностранцы. Кого-то привела сюда учёба, работа, а кого-то – любовь. И несмотря на разные языки, культуры и обычаи, они строят крепкие семьи, воспитывают детей.

У родителей история любви как в сказке. Они повстречали друг друга в океане на огромном лайнере. Эльвира и Ракеш работали в круизе – он фотограф, она корпоративный тренер. И вот уже 10 лет их корабль любви пришвартован в Уфе. Семья воспитывает троих детей и одно детище – кафе индийской кухни в центре города. Ракеш скучал по национальной еде, а найти в Башкортостане как дома было невозможно.

Ради неё он променял +25 зимой на -30. Свадьбу играли в Башкортостане. Пришло около сотни гостей. В Индии, говорит Ракеш, было бы в пять раз больше. Прочитали никах. Но поначалу родители обоих были в шоке. Близкие боялись: разные языки, народы, религии. Но Эльвира покорила семью Ракеша, а он в свою очередь – родителей супруги.

Воплощение их любви уже скоро отпразднует два годика. Маленькая Мия даёт жару родителям. 4 года назад Гаэтан и Азиза познакомились на африканской вечеринке, которую организовывал её будущий супруг. Различия в культурах Азиза ощутила ещё на этапе конфетно-букетного периода. Он покорил её своей поддержкой и мудростью, она – внимательностью и заботой. Знакомства с мамой Азизы Гаэтан не боялся. Сейчас Гаэтан – аспирант УГНТУ, преподаёт в университете на английском. Когда родилась дочка, его мама на год переехала к ним из Камеруна помогать с ребёнком.

Чтобы продемонстрировать лишь часть национальных костюмов народностей, проживающих в республике, потребовалось около 20 метров. Аяна и Самба Ойдуп ещё только знакомятся с многообразием культур. Жителями Башкортостана они стали всего неделю назад. Приехали из Тувы работать в Иглино. Он – в местном ДК, она – библиотекарем.

Это и про погоду, и про приём. А об отношениях между народами можно судить хотя бы по таким вот сценам встречи представителей разных диаспор.

В зале Конгресс-холла не найдётся пустого места. Из разных уголков республики приехали представители десятков национальностей: белорусы, чуваши, марийцы, удмурты, туркмены, татары, русские, башкиры. Почти две минуты потребовалось бы, чтобы перечислить все народности, проживающие в регионе.

Глава региона вручил государственные награды людям, которые внесли свой вклад в единство народов. Среди них представители культурной сферы, руководители диаспор. Орден Салавата Юлаева вручён главному тренеру хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктору Козлову. А Вячеслав Стрижевский отмечен орденом Дружбы народов. В годы Великой Отечественной он вместе с родителями и братьями был эвакуирован в республику.