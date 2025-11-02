Уфимский университет науки и технологий отметил трёхлетие

Самый молодой, но с вековым опытом. Свой третий день рождения отметил Уфимский университет науки и технологий. Его основой стал старейший вуз республики – БашГУ, а также один из авиационных флагманов страны – УГАТУ. Благодаря слиянию УУНиТ вошёл в пятерку крупнейших университетов. В вузе обучаются свыше 50 тысяч российских студентов, в том числе выходцы из 60 стран мира. Об изменениях глазами самих учащихся и преподавателей – в нашем сюжете.

Открытый микрофон в центральном холле – чем не повод выразить любовь родному университету? И студенты вовсю пользуются этой возможностью. Ведь именно на их глазах эти последние три года менялся вуз, а вместе с ним и сама система высшего образования республики. Диана Муракаева завершает пятый курс. Поступала в УГАТУ, а вот диплом будет получать УУНиТа, о чем ничуть не жалеет.

Новые лаборатории, кабинеты и даже факультеты. После слияния в рамках федерального проекта в университете создали передовую инженерную школу «Моторы будущего». Она решает глобальные научно-технологические задачи. Например, создание гибридных силовых установок, беспилотных систем, электромобилей и даже аэротакси.

Внедрение разработок в практическую плоскость стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими индустриальными партнерами республики. Башкортостан вошел в число 14 регионов страны, где реализуется проект «Крылья Ростеха». Теоретические знания им дают в вузе, а практические занятия проходят в опытно-конструкторском бюро «Мотор».

А ведь изначально к слиянию многие отнеслись скептически. Были противники как со стороны классического Башгосуниверситета, так и в стане технического авиационного. Но власти пошли на этот рискованный шаг. И именно Главе Башкортостана тогда пришлось убеждать студентов и преподавателей в необходимости объединения.

Самое страшное, все-таки я как глава региона чего боюсь, что мы постепенно будем скатываться, скатываться. Не потому, что мы плохие – я никогда не скажу плохого слова о профессорско-преподавательском составе обоих университетов, а потому что вперед нас будут убегать другие быстрее. Мы так быстро не сможем бежать. Это первое. Второй очень существенный момент: совершенно точно я вам говорю, позиция Правительства Российской Федерации такова – выделяется базовое количество вузов – 100, акцент идет туда. Мы туда не попадаем, мы со временем начинаем сокращать контрольные цифры приемы. Вот это самое ощутимое по нам может ударить. То есть количество бюджетных мест будет сокращаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Теперь же точно можно сказать: УУНиТ оказался в федеральном «Приоритете». На развитие вуз уже получил суммарно сотни миллионов рублей. А еще университет вошел в пятерку крупнейших в стране – чем не повод для гордости. Сегодня в самом молодом университете страны обучаются свыше 50 тысяч студентов. Именно УУНиТ стал лидером приема абитуриентов в этом году.