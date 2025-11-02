Уфимский университет науки и технологий отметил трёхлетие

Самый молодой, но с вековым опытом. Свой третий день рождения отметил Уфимский университет науки и технологий. Его основой стал старейший вуз республики – БашГУ, а также один из авиационных флагманов страны – УГАТУ. Благодаря слиянию УУНиТ вошёл в пятерку крупнейших университетов. В вузе обучаются свыше 50 тысяч российских студентов, в том числе выходцы из 60 стран мира. Об изменениях глазами самих учащихся и преподавателей – в нашем сюжете.
Открытый микрофон в центральном холле – чем не повод выразить любовь родному университету? И студенты вовсю пользуются этой возможностью. Ведь именно на их глазах эти последние три года менялся вуз, а вместе с ним и сама система высшего образования республики. Диана Муракаева завершает пятый курс. Поступала в УГАТУ, а вот диплом будет получать УУНиТа, о чем ничуть не жалеет.
Новые лаборатории, кабинеты и даже факультеты. После слияния в рамках федерального проекта в университете создали передовую инженерную школу «Моторы будущего». Она решает глобальные научно-технологические задачи. Например, создание гибридных силовых установок, беспилотных систем, электромобилей и даже аэротакси.
Внедрение разработок в практическую плоскость стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с крупнейшими индустриальными партнерами республики. Башкортостан вошел в число 14 регионов страны, где реализуется проект «Крылья Ростеха». Теоретические знания им дают в вузе, а практические занятия проходят в опытно-конструкторском бюро «Мотор».
А ведь изначально к слиянию многие отнеслись скептически. Были противники как со стороны классического Башгосуниверситета, так и в стане технического авиационного. Но власти пошли на этот рискованный шаг. И именно Главе Башкортостана тогда пришлось убеждать студентов и преподавателей в необходимости объединения.
Теперь же точно можно сказать: УУНиТ оказался в федеральном «Приоритете». На развитие вуз уже получил суммарно сотни миллионов рублей. А еще университет вошел в пятерку крупнейших в стране – чем не повод для гордости. Сегодня в самом молодом университете страны обучаются свыше 50 тысяч студентов. Именно УУНиТ стал лидером приема абитуриентов в этом году.
Уфимский университет науки и технологий объединяет шесть филиалов по всей республике. Некоторые из них в этом году отпраздновали юбилей. На неделе, например, торжества прошли в Нефтекамске, учебное подразделение которого отметило 25-летие. Чуть ранее чествовали Стерлитамакский филиал, которому 85. И это только подчеркивает, что за трехлетием объединенного вуза стоят вековые традиции высшего образования региона.