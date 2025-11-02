Новые игроки и уверенная игра: как изменился «Салават Юлаев» в новом сезоне

Уфимский «Салават Юлаев» сегодня на домашнем льду принимал действующего обладателя Кубка Гагарина – ярославский «Локомотив». В результате со счетом 4:1 победу одержали гости турнира. К этой встрече юлаевцы подходили на серии из пяти побед подряд. При этом команда не только демонстрирует уверенную игру, но и улучшает свой состав. О последних результатах на льду и громких переходах за его пределами – в нашем сюжете.

Команда, которая приучила к поражениям на старте чемпионата, преображается на глазах. Дома «Салават Юлаев» дважды просто не заметил сопротивления «Адмирала» из Владивостока – 6:1 и 5:0. Ранее не смогли ничего противопоставить команде Виктора Козлова «Трактор», «Сибирь» и «Нефтехимик». Уфимский коллектив в хорошей форме. Несмотря на «эпидемию» травм и отсутствие необходимого опыта у молодых игроков, которые составляют костяк команды.

Все видят контуры только сейчас, когда результат стал появляться. А мы это уже намного раньше замечали. И рисунок игры был, и система. Просто какие-то гаечки и детали не работали. Плюс много новых ребят, которым нужно было втянуться. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Нескольких игроков в составе «Салавата» необходимо отметить отдельно. Надежную игру в воротах демонстрирует Семён Вязовой. Молодой вратарь вытеснил из состава Александра Самонова, который покинет Уфу. Ему на смену уже пришел новичок Илья Коновалов. Заметную роль играет молодой нападающий Александр Жаровский, который уверенно действует не только в равных составах, но и в большинстве. 18-летний форвард был признан лигой лучшим новичком месяца.

Пошла игра, начались победы, надеюсь, это будет продолжаться все дальше и дальше. Команда – огромные молодцы. Александр Жаровский, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Если на льду царит стабильность, то за кулисами кипит работа. Главная новость, которая вызвала ажиотаж всей хоккейной общественности, – успешное завершение переговоров с нападающим Шелдоном Ремпалом. Контракт с форвардом подписан и рассчитан до конца сезона. Ремпал станет серьезным усилением для первой тройки «Салавата», где играть ему предстоит со своим старым товарищем Девином Броссо – еще одним игроком, которого «Салават Юлаев» подписал совсем недавно.

Я невероятно счастлив, что Ремпал станет частью «Салавата Юлаева». Я шесть лет играл с ним в одном звене. Мы были соседями по комнате. Он мой лучший друг. Это очень здорово, что он вернулся. Все очень взволнованы. Мы знаем, насколько он хороший игрок, он нам поможет. Девин Броссо, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Летом лучший бомбардир Кубка Гагарина уехал за океан и присоединился к «Вашингтону», но там не задержался. Интерес к Ремпалу проявлял казанский «Ак Барс» и другие ведущие клубы лиги. На фоне финансовых трудностей, с которыми столкнулся уфимский клуб, этот переход стал настоящей сенсацией.

«Салават» изначально обозначал, что как минимум за плей-офф команда собирается бороться. Рассчитывали на какие-то приобретения до дедлайна. Это приобретение для болельщиков, наверно, достаточно неожиданное. Хотя летом Шелдон говорил, что ему здесь все нравится, и если он будет играть в КХЛ, то за «Салават Юлаев». Так и получилось. Алексей Горюнов, спортивный журналист