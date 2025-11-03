«Между нами»: подготовка к Прямой линии с Главой Башкирии

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней. На минувшей неделе стартовал прием вопросов на Прямую линию с Главой Башкортостана.

Еще 10 дней остается до одного из главных общественно-политических событий года – Прямой линии с Радием Хабировым, которая состоится 11 ноября. И у вас есть реальная возможность задать свой вопрос в формате видео, текста или телефонного звонка. Как это сделать – можно посмотреть здесь.