Лимит на сим-карты и новые штрафы: что изменится для россиян в ноябре

В ноябре вступают в силу новшества в разных сферах жизни россиян. Некоторым категориям пенсионеров повысят пенсию, а долги по налогам будут взыскивать по-новому. Кроме того, отныне у жителей страны будет лимит на количество оформленных сим-карт.
Теперь жителям страны запрещено оформлять более 20 сим-карт. Причем эта цифра суммарна у всех операторов вместе. При превышении лимита симки будут отключать. Проверить, сколько их уже оформлено, можно через Госуслуги. Это один способов борьбы с мошенниками, жертвами которых, как правило, становятся пенсионеры.
Для пожилых, к слову, с 1 ноября также есть ряд нововведений касаемо получения пенсий. Соцфонд проведёт плановую индексацию для тех, кому исполнилось 80, а также инвалидов первой группы и ветеранов ряда отраслей. Основные выплаты уже пришли на счета 1 ноября.
Федеральная налоговая служба теперь сможет взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке. Речь про налоги на доходы физлиц, на имущество, на профессиональный доход, земельный и транспортный налог, а также пени и штрафы. Другое нововведение коснется долгов умершего человека. Отныне нотариусы обязаны будут запрашивать информацию о непогашенных финансовых обязательствах покойного в течение трех дней с момента открытия наследственного дела, а после сообщить об этом родственникам до вступления в наследство.
За неустраненные нарушения перед отопительным сезоном теперь будут штрафовать. Поправки касаются местных властей, ресурсоснабжающих организаций, концессионеров и управляющих компаний. Для юрлиц штраф составит от 20 до 40 тыс. рублей, для должностных – от 5 до 10 тысяч. При повторном нарушении сумма может вырасти. Меры приняты для того, чтобы ответственные за тепло организации и структуры более добросовестно относились к своим обязанностям. К слову, оштрафовать могут и жильца, если его действие или бездействие влекут срыв своевременной подачи тепла в дом.