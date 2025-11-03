В Башкирии за сутки задержали почти 50 нетрезвых водителей

В воскресенье в рамках операции «Трезвый водитель» на дорогах республики прошли масштабные профилактические рейды. Главной целью мероприятий стало предупреждение ДТП и пресечение нарушений ПДД.

Так, сотрудники ГАИ составили более 1300 административных протоколов. Были задержаны 48 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Троим из них грозит уголовное дело за повторное нарушение. Также от управления отстранены 35 водителей, не имевших прав, и 6 человек, ранее лишенных водительских удостоверений.

Напомним, сообщить о нарушениях со стороны водителей или пешеходов можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92 или через чат-бот ГАИ: @GIBDDRB_02bot.